CdS – Inter-Hakimi, Conte decisivo nella scelta finale. Ma il merito è di Ausilio: “Ha tempestato di chiamate l’agente…”

Si è sviluppato davvero in fretta l’affare Achraf Hakimi per l’Inter, anche se in realtà i negoziati con l’entourage del calciatore andavano avanti da diversi mesi. L’esterno marocchino sarà un nuovo calciatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione e buona parte dei meriti andranno sia ad Antonio Conte, ma soprattuto al direttore sportivo Piero Ausilio. Il tecnico leccese, infatti, ha convinto definitivamente il calciatore a sposare il progetto tecnico interista per via della centralità del ruolo degli esterni nei suoi schemi. Hakimi è rimasto colpito dall’interpretazione dei laterali a tutta fascia nel modulo di Conte ed ha scelto la soluzione che meglio di altre potrebbe valorizzare le proprie caratteristiche.

Se il tecnico leccese ha sciolto gli ultimi dubbi del ragazzo classe 1998, va ricordato che il lavoro sporco lo aveva portato avanti per lunghi mesi Ausilio. L’Inter, grazie al suo eccellente scouting, era sulle tracce del ragazzo sin dalla stagione 2016/17 e nell’estate del 2018 era stata anche vicina a strapparlo al Real Madrid. Dallo scorso inverno, però, il ds nerazzurro ha incominciato a tempestare di telefonate l’agente Alejandro Camaño. Tra i due il feeling è sempre stato ottimo e già nella scorsa estate l’uomo mercato dell‘Inter aveva lanciato l’idea. A partire dallo scorso marzo i contatti sono diventati via via più frequenti, sino all’accelerata con il Madrid degli ultimissimi giorni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!