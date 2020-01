Lampard ‘saluta’ Giroud in conferenza: “È stato un grande professionista. Il suo agente…”

“È stato un grande professionista qui. Ho grande rispetto per Giroud. Tutti stanno parlando di lui, il suo agente ha parlato con il club. Ma nulla è ancora fatto. Non dovremo necessariamente acquistare un attaccante”. Con queste parole, in conferenza stampa, Frank Lampard pare aver di fatto salutato Olivier Giroud. Il centravanti francese è praticamente un nuovo calciatore dell’Inter – si attende solo l’uscita ufficiale di Politano -, e le parole dell’allenatore del Chelsea non fanno che confermare queste voci.

Per i nerazzurri, quindi, archiviato il discorso attaccante: ora la concentrazione si sposta sull’esterno sinistro (con Spinazzola nome caldissimo, proprio in relazione allo scambio con Politano) e soprattutto sul centrocampista, con il sogno che si chiama Christian Eriksen. Senza dimenticarsi l’importante sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Cagliari di Maran.

