Luiz Felipe leader della Lazio, il Mundo Deportivo assicura: “Inter o Barcellona nel suo futuro”

Luiz Felipe Ramos Marchi. Tra le tante sorprese che la Serie A, ora ferma, ha offerto in questa stagione monca, anche il centrale della Lazio ha fatto parlare di sé. Coadiuvato indubbiamente da un’intera retroguardia che funziona bene, il 22enne brasiliano ha messo in mostra ottime prestazioni, che hanno attirato su di lui gli occhi di diversi top club europei.

In particolare, come scrive il Mundo Deportivo, sulle tracce di Luiz Felipe ci sarebbero già Inter, Juventus, Milan e Barcellona. I blaugrana, spinti dalle ottime referenze del ds Abidal, si starebbero convincendo di puntare sul classe 1997 per rinforzare la difesa del futuro. Difficile pensare che la Lazio possa lasciarlo partire tanto facilmente, ma in estate la trattativa con un big club italiano od europeo non è comunque da escludere.

