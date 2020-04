Mercato – Da Barcellona fanno tremare l’Inter: “Neymar utopico, Lautaro primo obiettivo”

Tenendo la massima riservatezza, il quotidiano catalano Esportiu ha intervistato uno dei massimi dirigenti del Barcellona e alla guida della direzione sportiva del club sullo scenario di mercato dei prossimi mesi. E’ chiaro che i blaugrana siano orientati a fare almeno un attaccante e i due profili che più piacciono sono quelli di Lautaro Martinez e Neymar. Sul brasiliano, però, pare filtrare pessimismo come ammesso direttamente dalla fonte catalana: “E’ utopico pensare che Neymar possa tornare. E’ evidente che ci piacerebbe riportarlo al Barça, ma dobbiamo essere realisti e che possa tornare già quest’estate è praticamente impossibile”.

Il dirigente del Barcellona ha poi continuato: “Innanzitutto c’è da fare i conti con l’altissimo prezzo dell’operazione con il PSG, un club che non sembra essere disposto a partecipare al nuovo modello di mercato provocato dalla situazione attuale, ossia quello che vede come protagonisti gli scambi tra giocatori. L’intenzione del club francese, infatti, è quella di non mollare né Neymar né Mbappé”.

Così l’assist per Lautaro: “In Italia, invece, sono abituati alla cultura degli scambi. Scommetterei più sull’arrivo di Lautaro. Nostro fatturato oltre 1 miliardo di euro? Dalla prossima stagione staremo sui 700/800 milioni, come possiamo pensare di comprare un calciatore che prende 30 milioni di euro a stagione?”.

