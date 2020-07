Mercato – Conte vuole una faccia feroce a centrocampo. C’è Vidal, ma non dipende da Lautaro

Piero Ausilio e Beppe Marotta, dopo aver sistemato la corsia di destra, possono tornare a concentrarsi su uno dei reparti più delicati in assoluto. Stiamo chiaramente parlando del centrocampo, dove l’acquisto di Sandro Tonali si avvicina giorno dopo giorno, ma dove lo stesso Antonio Conte vorrebbe ancora uno sforzo in più. Stando alle parole riportate al Corriere della Sera, il tecnico leccese vorrebbe letteralmente una ‘faccia feroce’.

Identikit di mercato che richiama automaticamente Arturo Vidal per almeno due motivi. Innanzitutto perché è un grande pallino di Antonio Conte e non è un mistero che entrambi vorrebbero tornare a lavorare insieme. In secondo luogo perché il cileno ha quelle caratteristiche da interno di centrocampo offensivo e aggressivo che a questa squadra ancora mancano. Va specificato che, in tal caso, la trattativa con il Barcellona non dipenderebbe dall’interesse blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez.

