Mercato – Il Barcellona chiama l’Inter: vuole un difensore, ma non è Skriniar

Continuano ad intrecciarsi i destini di mercato di Inter e Barcellona. Dopo le voci su Lautaro Martinez, Lionel Messi e Milan Skriniar adesso dalla Spagna rimbalza un’altra clamorosa notizia. Secondo quanto riporta donbalon.com, i catalani pare abbiano puntato un altro giocatore nerazzurro, per rinforzare la propria rosa, in vista della prossima stagione.

In tal senso i movimenti in entrata da parte del Barcellona dipendono dal futuro di Samuel Umtiti. La dirigenza catalana preferirebbe non intervenire in quel settore in questa sessione di mercato, ma nel caso il francese dovesse partire, allora sarebbe inevitabile cercare un sostituto. Dalle prime indiscrezioni raccolte, sembrava poter essere Milan Skriniar il candidato più plausibile, ma nonostante i blaugrana apprezzino la personalità e la leadership dello slovacco, sembra che abbiano posato i loro occhi altrove.

Il nome nome nuovo sulla lista del presidente Josep Maria Bartomeu è quello di Alessandro Bastoni. Il giovane centrale difensivo italiano è stato una delle più grandi rivelazioni della stagione che sta per concludersi. Partito in sordina si è ritagliato sempre più un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Antonio Conte, tanto da diventare un titolare pressoché inamovibile.

La giovane età, la possibilità di migliorarsi ancora, la sicurezza e la maturità dimostrata nel corso dell’anno, pare abbiano acceso l’interesse degli spagnoli. L’Inter resta alla finestra, in attesa della prossima mossa del club catalano.

