CdS – Rebus Nainggolan, Cragno la chiave? Primi contatti con il Cagliari: a sorpresa spunta anche Godin

Il Cagliari vuole confermare Radja Nainggolan ed è disposto a tutto pur di regalare il Ninja a Di Francesco. La dirigenza rossoblu, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe disposta a sacrificare sul mercato il portiere Cragno per convincere l’Inter.

L’azzurro costa 25 milioni di euro mentre Nainggolan viene valutato 13. Marotta così dovrebbe riconoscere al Cagliari un conguaglio economico da 12 milioni, salvo l’inserimento di un’altra contropartita tecnica che potrebbe essere Diego Godin.

Di Francesco non vuole lasciarsi sfuggire ancora una volta il Ninja, c’è però da affrontare l’aspetto economico e capire quale sarà la scelta di Conte. Un accordo di massima tra Cagliari e Nainggolan in linea di massima c’è, con il Ninja che sarebbe disposto a guadagnare di meno pur di restare in Sardegna, questa volta però a titolo definitivo. Cragno potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare l’affare.

