Mercato – Inter, Emerson e Marcos Alonso un chiodo fisso di Conte. Ma occhio alle ‘contropartite’ da Barcellona

Sarà interessante capire come si muoverà l’Inter per il prossimo anno per quanto riguarda le corsie laterali. Sia per la fascia destra che per quella sinistra, il club nerazzurro dovrà decisamente schiarirsi le idee partendo dal presupposto che solamente in due rimarranno con buona probabilità: Ashley Young e Antonio Candreva. Tutti gli altri, da Moses a Biraghi, passando per Lazaro e Asamoah, sono assolutamente in bilico.

A sinistra non è un mistero, che Antonio Conte abbia da tempo chiesto alla società un nome tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. L’italo-brasiliano sembra in questo momento quello più spendibile, vista la valutazione di circa 20 milioni di euro fatta dal Chelsea. L’esterno spagnolo, invece, era stato avvicinato dall’Inter nel corso della finestra di gennaio, ma la richiesta dei Blues di 40 milioni di euro aveva fatto rabbrividire i dirigenti interisti.

Entrambi, dunque, restano un chiodo fisso nella testa di Conte, ma ad oggi non sono più le uniche alternative. In caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, infatti, vanno tenuti in considerazione i profili di Nelson Semedo e Junior Firpo come papabili contropartite. Il primo, terzino destro molto offensivo, è quello che più piace dalle parti di Viale della Liberazione. Il secondo, più giovane ma meno desiderato dall’Inter, opera invece sulla corsia di sinistra.

