Mercato – Lazio, Szoboszlai nel mirino se parte Milinkovic. Inter in scia

Indipendentemente da come terminerà questa stagione, dalle parti di Formello la Lazio respira aria di mini rivoluzione in vista del prossima anno. La corsa disperata allo scudetto che sta impegnando la formazione di Simone Inzaghi con Inter e Juventus, potrebbe significare anche la fine di un ciclo, con l’esigenza di far cassa il prossimo anno rituffandosi sul mercato alla ricerca di nuovi talenti ancora in esplosi da valorizzare.

Milinkovic-Savic, dopo stagioni in cui è stato trattenuto quasi con forza dal presidente Claudio Lotito, secondo La Gazzetta dello Sport la prossima estate potrebbe lasciare definitivamente la capitale italiana per sposare il progetto di quella francese, al Paris Saint Germain. Per sostituirlo il ds Tare ha già pensato a Dominik Szoboszlai del Salisburgo come nuovo ‘sergente’ del centrocampo. Il classe 2000 è senza dubbio uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, per il quale in Italia vi sarà da battere la concorrenza di Inter e Milan.

