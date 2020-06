Mercato – Manchester City e Chelsea chiedono informazioni per Pirola

Non piace solo a tanti club italiani il profilo di Lorenzo Pirola, ma anche all’estero si sono accorti del suo talento. Il difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter sembra avere buon mercato, anche se il club nerazzurro difficilmente se ne priverà in futuro. Già aggregato più volte alla squadra di Antonio Conte, il classe 2002 ha fatto pure una buonissima impressione anche al tecnico leccese che già dalla prossima stagione potrebbe concedergli più spazio in caso dovesse restare ad Appiano Gentile.

Come scritto da Sport Witness, sul conto di Pirola l’Inter ha ricevuto negli ultimi tempi delle richieste di informazioni da parte di due top club inglesi: Manchester City e Chelsea. Entrambi avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del ragazzo, anche se di trattative vere e proprie non si può assolutamente parlare. Il centrale piace soprattutto al City di Guardiola, allenatore che pare avere un debole per i difensori italiani dopo aver cercato qualche mese fa di corteggiare dall’Inter anche Alessandro Bastoni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!