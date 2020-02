Mercato – Retroscena Inter, c’era stato un tentativo per Luis Alberto. Lo spagnolo sondato prima di Eriksen

E’ stata un’Inter scatenata quella che si è mossa nella scorsa finestra di calciomercato. Probabilmente tra i club in Europa che meglio hanno operato sul mercato con ben tre acquisti di livello provenienti dalla Premier League, compreso il vero grande colpo Christian Eriksen. Secondo quanto riferito nell’edicola di questa mattina de il Messaggero, i nerazzurri prima di precipitare sul trequartista danese avevano mostrato interesse per un altro centrocampista attualmente in Serie A.

Si tratta di Luis Alberto, forte mezzala della Lazio e miglior assist man del campionato. Lo spagnolo sta disputando una delle più importanti stagioni in carriera, rivitalizzato nuovamente da Simone Inzaghi dopo una passata stagione in cui aveva mostrato segni di flessione. All’interesse per l’ex Liverpool, sarebbe però immediatamente arrivato un secco no da parte della dirigenza biancoceleste che, credendo nel sogno scudetto, non aveva alcuna intenzione di perdere pezzi pregiati.

