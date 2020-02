Mercato – Vertonghen in scadenza a giugno: tra Inter e Napoli si inserisce l’Ajax

Per il difensore 32enne (ad aprile 33) belga del Tottenham, Jan Vertonghen, pare si stia per scatenare una vera e propria asta per giugno. Come riporta calciomercato.com, infatti, alla concorrenza del Napoli sembra si sia aggiunta anche un’ex squadra del belga, ovvero l’Ajax di Erik Ten Haag capolista in Eredivisie.

Marotta ed Ausilio dovranno quindi far recapitare a Vertonghen un’offerta congrua per controbilanciare quella che potrebbe anche essere una scelta di ‘cuore’ da parte del ragazzo, come spesso accade per i giocatori a fine carriera. Certo, poter contare su una batteria di centrali formata da de Vrij, Godin, Skriniar e Vertonghen, oltre al veterano Andrea Ranocchia come quinto, garantirebbe centimetri in più, esperienza e ricambi ad assoluto livello di Champions League.

Ad Appiano, però, bisognerà battere la concorrenza, come detto, anche interna del Napoli, soprattutto viste le sirene di mercato che vedono un Kalidou Koulibaly sempre più lontano dalla società di Aurelio De Laurentiis e sempre più vicino al Manchester United a fine stagione. Vertonghen a parametro zero fa davvero gola a tanti.

