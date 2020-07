Roma-Inter, stasera è sfida sul campo: quante scintille però sul mercato!

Stasera alle 21:45 all’Olimpico scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte contro la Roma di Fonseca. Il match è importante – se non decisivo – per entrambe le formazioni: i giallorossi devono tenere a debita distanza il Milan per evitare i preliminari di Europa League, mentre i nerazzurri vogliono conservare il 2° posto e mettere pressione alla Juventus.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Roma-Inter è anche e soprattutto la sfida di mercato: i rapporti tra i due club non sono proprio raggianti, sono infatti tanti gli intrecci. L’ultimo e forse il più eclatante risale allo scorso gennaio, quando era tutto fatto per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Entrambi avevano svolto le visite mediche, ma i nerazzurri hanno chiesto ulteriori approfondimenti per valutare le condizioni dell’esterno della Roma.

Ancora prima in estate ulteriori screzi con Edin Dzeko protagonista: l’Inter ha insistito per portare il bosniaco a Milano prima del rinnovo fino al 2022. Infine Radja Nainggolan: prima il duello tra Roma e Inter per strapaprlo al Cagliari, poi l’operazione con Nicolò Zaniolo che ha portato molte discussioni.

