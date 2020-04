SM – Inter, il Barcellona non molla Lautaro: cessioni eccellenti per arrivare al Toro

Le voci di mercato su Lautaro Martinez si fanno ogni giorno sempre più insistenti. L’attaccante argentino, infatti, è entrato nel mirino del Barcellona ormai da diverso tempo, che sembra fortemente interessato ad acquistarlo.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter sta cercando di resistere con i denti all’attacco della squadra spagnola e per il momento non si siede nemmeno al tavolo delle trattative. Ai nerazzurri non interessano contropartite tecniche, ma la richiesta è un assegno da 90 milioni di euro, per poi ascoltare eventuali proposte dei blaugrana.

Ad ogni modo, scartata l’ipotesi Neymar, il Barcellona sta cercando di reperire il cash necessario per arrivare al centravanti argentino. L’idea è di piazzare in Premier League Semedo, Todibo e Coutinho, per ricavare quanti più soldi possibili da investire sul Toro. L’Inter farà resistenza con tutte le forze, a meno che il Barça non decida di pagare la clausola da 111 milioni di euro. A quel punto non ci sarebbero più dubbi sul futuro di Lautaro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!