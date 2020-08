Torino, Cairo spara altissimo: 25 milioni di euro per Izzo. Dietrofront Inter, tutto su Kumbulla

Tra i tanti profili monitorati per completare la difesa dell’Inter c’è anche quello Armando Izzo. L’italiano, autore di una buona prima parte di stagione con Mazzarri in panchina, era entrato nel mirino dei nerazzurri alla luce anche della familiarità già acquisita con la difesa a 3. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il presidente del Torino Urbano Cairo ha pretese elevatissime per lui.

Si parla infatti di ben 25 milioni di euro richiesti per il cartellino di Izzo, cifra che frena ogni possibile acquirente dal mercato. Oltre all’Inter, tra l’altro, anche l’Atalanta sembrava essere piombata su di lui, sfruttando l’approccio dell’agente Mino Raiola. A quelle cifre però, nonostante i malumori della piazza nei suoi confronti, è difficile pensare ad un addio di Izzo da Torino. L’Inter quindi, per la difesa, può proseguire i discorsi portati avanti da settimane col Verona per Marash Kumbulla.

