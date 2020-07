Barcellona, scoppia il caso Griezmann. Il padre risponde a Setién: “Non hai le redini della squadra”

A seguito del pareggio per 2-2 maturato al Camp Nou contro l’Atletico Madrid, in Spagna sta scoppiando una bufera intorno ai nomi di Quique Setién, tecnico del Barcellona, ed Antoine Griezmann. Dopo il fischio finale, infatti, sono state scagliate diverse critiche nei confronti dell’allenatore blaugrana, reo di aver fatto scaldare il francese per quasi un tempo salvo poi inserirlo solo negli ultimissimi minuti. Quindi, Setién ha voluto puntualizzare: “Capisco il suo malumore, domani gli parlerò. Non mi scuserò, ma ne parleremo”.

In seguito a queste dichiarazioni Alain Griezmann, padre di Antoine, si è scagliato contro il tecnico dal suo profilo Instagram: “Per poterti scusare, la prima cosa che devi fare è avere le chiavi della macchina. Ma tu ne sei un semplice passeggero”, ha scritto scatenando la bufera. A fargli eco, seppur in maniera meno netta, è stato anche Diego Simeone, ex allenatore di Griezmann: “Sono senza parole”, ha detto a caldo.

