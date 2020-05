Bayern Monaco, si rivede Perisic: primi minuti di campo post infortunio e lockdown

Nuovo debutto positivo per il Bayern Monaco di Ivan Perisic. I bavaresi, alla prima di campionato dopo il lockdown, si impongono in trasferta contro l’Union Berlino e festeggiano nel migliore dei modi il ritorno in campo. Decisivo il solito Robert Lewandowski che, a 5′ dall’intervallo, porta in vantaggio i suoi trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa il colpo del ko del Bayern arriva al minuto 80 grazie al gol decisivo di Benjamin Pavard che congela così la partita ed i tre punti.

Soltanto cinque minuti di gara per Ivan Perisic, entrato al posto di Serge Gnabry 5′ dopo il raddoppio siglato dall’esterno francese. Il croato è riuscito però a festeggiare il rientro in campo che mancava dallo scorso 1 febbraio, ultima gara giocata prima dell’infortunio e del lockdown. Il Bayern Monaco ha acquisito Perisic in prestito la scorsa estate e continua a lavorare per cercare di chiudere, a cifre vantaggiose, l’acquisto a titolo definitivo del giocatore ormai lontano dai piani di mercato dell’Inter. Torna in campo il croato ed i bavaresi vincono: 2-0 in casa dell’Union Berlino.



