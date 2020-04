CdS – Prima di una eventuale ripartenza necessario tracciare una roadmap per ritrovare la giusta strada

Ancora non si vede la luce in fondo al tunnel; l’epidemia di Coronavirus continua senza sosta e anche se arrivano i dati favorevoli la situazione sembrerebbe andare avanti ancora per molto tempo. In dubbio è di conseguenza anche la ripresa del campionato, per la quale però il ministro Spadafora e la Lega sembrerebbero aver dato dei segnali positivi.

Prima di riprendere però sembra necessario tracciare una roadmap, ovvero una serie di punti da realizzarsi per gradi grazie al lavoro condiviso e se necessario ad una nuova configurazione dei rapporti. Il desiderio di riprendere la stagione è forte per tutti, ma prima di ciò è necessario trovare delle regole comuni che riescano a mettere d’accordo tutti su sicurezza, flessibilità ed emergenza.

Questi sono solo alcuni dei punti che andrebbero affrontati:

Decisioni a maggioranza senza alcun capriccio

Norme igieniche anche in campo (mascherine per la panchina)

Flessibilità del calendario

Più sostituzioni a disposizione

Risoluzione di date e contratti

Attenzione a trucchi di bilancio

Passo indietro di procuratori e giocatori nel mercato

Cambiare il ruolo delle emittenti nel dettare l’agenda

