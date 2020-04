Ceferin annuncia: “Opportuno determinare i campioni di ogni lega. Ottimista per la fine della Serie A”

Intervenuto direttamente dalla Slovenia, suo paese natale, parla nuovamente il numero uno dell’UEFA Aleksander Ceferin, dopo essersi fatto sentire anche nella giornata di ieri. In particolare, il presidente Ceferin ha affrontato nuovamente il tema legato alla ripresa del calcio in funzione dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole.

Ripresa – “Ad oggi non posso promettere nulla visto che dipenderà dalla situazione di ogni singolo paese ma sono ottimista e fiducioso sia per la chiusura del campionato spagnolo che per quello italiano” .

Posizione di Cellino – “La Serie A non risponde per intero alle competizioni UEFA, il Brescia non è vicino a classificarsi nelle prossime coppe europee. E comunque non credo che le sue parole fossero rivolte a noi. Non metteremo in pericolo nessuno e troveremo una soluzione adatta per ogni lega quando i Governi daranno il via libera”.

Liverpool – “Non vedo come potrebbe essere lasciato senza titolo. Se si dovesse tornare a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe. Se non si giocasse, sarebbe comunque opportuno determinare i campioni di ogni lega nazionale. Capisco che i tifosi Reds sarebbero delusi di vincere la Premier League in uno stadio vuoto ma in un modo o nell’altro penso la vinceranno”.

Champions League – “Ad oggi si giocherebbe con le modalità previste prima della sospensione ma dobbiamo farci trovare pronti per ogni scenario. Dipende dalla pandemia ma al momento contempliamo una Champions normale”.

