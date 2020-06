Serie A in ansia: in caso di nuovo stop spazio solo all’algoritmo. Ecco come funzionerà

L’algoritmo tiene sotto scacco tutta la Serie A. La temutissima modalità di composizione finale della classifica ipotizzato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina mette in ansia i club del massimo campionato italiano. L’idea di stabilire le gerarchie della stagione 2019/20 di Serie A attraverso calcoli matematici e fattori statistici non è gradita sostanzialmente a nessuno, anche se, come scrive La Gazzetta dello Sport, appare ad oggi come l’ipotesi più percorribile in caso di nuovo stop. Quella dei playoff e dei playout infatti, considerata ad oggi il vero Piano B dalla Lega Calcio, è una pista altrettanto mal considerata da parte dei dirigenti dei club.

Come funziona l’algoritmo della Serie A

Ma come funziona, di preciso, l’algoritmo? Proviamo a spiegarlo in modo chiaro.

Anzitutto, è bene premettere che qualora il Coronavirus obbligasse ad uno stop del campionato con squadre che hanno giocato una partita in più delle altre l’algoritmo risolverebbe la discrepanza. Attraverso il calcolo della media punti, infatti, verrebbe parificata la classifica dal punto di vista delle gare disputate. La soluzione più caldeggiata da Gravina, poi, è quella di suddividere il calcolo tra partite in casa ed in trasferta. Verrebbe calcolata la media punti in casa e in trasferta delle gare fin qui disputate da ogni squadra. In seguito, attraverso il risultato ottenuto si attuerebbe una proiezione dei punti totali determinata dalla somma delle gare residue da disputare in casa e di quelle da disputare in trasferta, moltiplicate per i rispettivi coefficienti.

Il vero limite dell’algoritmo, quindi, è il fatto di non tener conto della difficoltà delle partite portata dall’avversario. Il coefficiente calcolato tra casa e trasferta si basa infatti solo sulle gare già disputate e su quelle ancora da disputare, senza tenere conto del valore degli avversari già affrontati e ancora da affrontare.

