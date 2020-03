Coppe europee, la UEFA si esprime: “Il 17 marzo decideremo a seguito di una riunione”

La UEFA ha deciso di… non decidere. Pochi minuti fa, infatti, è stato diffuso un comunicato sul sito ufficiale dell’associazione che afferma come in data 17 marzo si terrà una riunione, alla presenza di un rappresentante per tutte le parti in causa, per scegliere come proseguire con Champions, Europa League ed Europeo. Ecco qui di seguito il comunicato integrale.

Comunicato – “Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo allo scoppio.

Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020.

Ulteriori comunicazioni saranno fatte dopo tali incontri”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!