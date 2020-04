Coronavirus, il Belgio dice stop al campionato. Club Brugge nominato campione!

Nell’incertezza del calcio mondiale legata alla pandemia del Coronavirus, arriva una notizia clamorosa dal Belgio. Il Consiglio d’Amministrazione della Jupiler Pro League, avrebbe infatti deciso di sospendere definitivamente il campionato mantenendo la classifica attuale, e quindi di assegnare il titolo a tavolino al Club Brugge. È rifiutata, di conseguenza, l’idea di tornare in campo dopo il 30 giugno, a prescindere dallo scenario previsto: “Si è deciso all’unanimità che non si sarebbe potuto andare avanti. Pertanto, il Consiglio d’Amministrazione ha formulato una proposta all’Assemblea Generale dei club di accettare la classifica attuale della Jupiler Pro League come classifica finale”.

Il 15 aprile si riunirà l’Assemblea Generale, che secondo ogni probabilità accoglierà la proposta del Consiglio d’Amministrazione. Una svolta clamorosa, quindi, per quanto riguarda il calcio giocato, che vedrebbe la prima sentenza di una stagione ancora in corso. C’è da specificare, tuttavia, che il campionato belga aveva raggiunto la penultima giornata, quindi alla conclusione ne mancherebbe soltanto una. Il Club Brugge, che si trova in testa con 15 punti di vantaggio, sarebbe risultato in ogni caso vincitore. Diverso è il discorso per i playoff e playout, che in questo caso verrebbero annullati.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!