Coronavirus, iniziativa benefica di Materazzi e la Nazionale 2006 a favore della Croce Rossa Italiana

In questi giorni grazie all’iniziativa di SkySport che, in mancanza della Serie A rimandata a causa del coronavirus ha trasmesso le partite degli azzurri nel magico Mondiale 2006, tanti appassionati di calcio hanno potuto rivivere le emozioni di quel Mondiale, culminato con la vittoria contro la Francia ai rigori. Approfittando del momento, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, uno dei protagonisti di quel Mondiale, ha avviato assieme agli altri membri di quella Nazionale una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per sopperire all’emergenza Coronavirus. Ecco il post pubblicato su Instagram: “Io insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida.

Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana per aiutare il nostro paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!”

