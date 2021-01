Crespo sogna in grande: il Cile lo valuta come nuovo CT della nazionale

Una suggestione che, a breve, potrebbe diventare qualcosa di estremamente concreto. Dopo aver vinto la Coppa Sudamericana con il Defensa y Justicia, Hernan Crespo si prepara a diventare il nuovo Commissario Tecnico del Cile. La conferma dell’interesse per l’ex attaccante da parte della federazione cilena è arrivata direttamente dal presidente del club argentino José Lemme, che ha ricevuto una telefonata per capire la disponibilità a liberare Hernan per il futuro più prossimo.

Crespo nel frattempo, scrive l’Ansa, resta in attesa del confronto tra i due presidenti, per poi ricevere una risposta da parte di Lemme e capire cosa gli riserverà il futuro.

