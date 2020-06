Eurorivali – Il Getafe riacciuffa il quinto posto nella Liga con un pareggio a Valladolid

È successo tutto nel finale del primo tempo: dopo il vantaggio iniziale del Getafe, il Valladolid ha risposto in pieno recupero di frazione con un rigore che ha sancito l’1-1 finale. La prossima avversaria dell’Inter in Europa League si è riportata così al quinto posto in classifica staccando il Villareal, ma il pareggio contro la quindicesima forza della Liga non è un risultato del tutto positivo.

Autore del gol ospite è stato Jaime Mata, attaccante trentunenne andato già segno 8 volte in stagione. La squadra di José Bordalás ha maturato tre pareggi in quattro partite dopo la ripresa del campionato: manca ancora più di un mese alla sfida contro l’Inter e il Getafe ha ancora molto da lavorare, soprattutto sotto il punto di vista fisico.

