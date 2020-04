La Fifa approva le 5 sostituzioni: con l’ok dell’Ifab la norma sarà valida fino al dicembre ’21

Una svolta epocale nel calcio a livello mondiale partita su richiesta degli allenatori e immediatamente divenuta prioritaria per la Fifa. Le sostituzioni, a partire dalla ripresa dei tornei, verranno estese a cinque, da consumare sempre in tre singole slot durante le partite. Per i match che si protrarranno nei tempi supplementari, per i quali era già prevista una quarta sostituzione, verrà consentita così anche la sesta.

Serve ancora l’ok dell’Ifab, dopo di che la nuova norma verrà estesa alle singole federazioni che avevano spinto affinché si andasse in questa direzione. Con ogni probabilità anche la Uefa accoglierà la proposta nel proprio regolamento, allineandosi all’orientamento delle principali Federcalcio europee. L’uso dello strumento sarà valido fino al dicembre 2021 e si estenderà anche ai tornei che cominciano nel 2020 e nel 2021, a patto che finiscano entro il 31 dicembre 2021. Ad esempio, come precisato da La Gazzetta dello Sport, campionati e Champions 2021-22, invece, torneranno all’antico metodo con tre sostituzioni.

