Gravina: “Abbiamo già perso 500 milioni! Danno irreparabile per il calcio italiano se non si riparte”

E’ l’ennesimo grido d’aiuto nel giro di pochi mesi quello del presidente della FIGC Gabriele Gravina, affidato questa volta alle pagine del magazine ‘Riparte l’Italia‘. Il numero uno della Federcalcio italiana sta lavorando assiduamente al fianco di tutte le autorità competenti per cercare di creare le basi e le condizioni ideali per una ripresa in perfetta sicurezza della Serie A. E’ interesse del calcio italiano, infatti, ripartire il prima possibile per evitare ulteriori perdite dal punto di vista economico, che ad oggi contano danni spropositati da mezzo miliardo di euro.

Qui lo sfogo di Gravina: “Se non si riparte subito danno irreparabile al calcio italiano, abbiamo già perso 500 milioni di euro. Occorre difendere 100 mila lavoratori, 1,4 milioni di tesserati, 4,7 miliardi di fatturato. Ripartire vuol dire giocare. Il calcio in Italia rappresenta uno straordinario fattore sociale ed economico, un ineguagliabile generatore di entusiasmo. La sua capillare penetrazione nelle diverse Comunità della Penisola lo ha reso, nel corso degli anni, un elemento di coesione e di sviluppo, un moltiplicatore di passione e uno straordinario volano per l’economia, in grado di affascinare la quotidianità di milioni di italiani molto più di altri settori produttivi del Paese”.

Sul coronavirus: “La diffusione del contagio da Covid-19 ha stravolto le nostre vite, ha imposto cambiamenti radicali alle nostre abitudini e messo in discussione le relazioni interpersonali. Ma non ha spezzato il filo d’amore che lega il calcio all’Italia. Lo hanno dimostrato i numeri straordinari e i commenti positivi delle iniziative messe in campo dalla Figc nel difficile periodo del lockdown, ispirate ad un senso di responsabilità sociale che la Federazione sente proprio, a maggior ragione in un momento così drammatico”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!