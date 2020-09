Nazionali – Perisic e Brozovic cedono alla Francia, solo 0-0 per la Danimarca di Eriksen

Ultima serata di Nations League per questa finestra e tre nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali.

DANIMARCA-INGHILTERRA 0-0 – Pareggio senza reti per Christian Eriksen ed i suoi compagni contro l’Inghilterra per la seconda giornata del Gruppo 2. Un risultato che fa bene sicuramente agli inglesi che consolidano il secondo posto alle spalle del Belgio, mentre guadagna il primo punto la Danimarca. Per il centrocampista dell’Inter 90 minuti in campo.

FRANCIA-CROAZIA 4-2 – Pirotecnico 4-2 allo Stade de France tra Francia e Croazia nel remake della scorsa finale di Coppa del Mondo per la seconda giornata del gruppo 3 della Nations League. I due giocatori dell’Inter Ivan Perisic e Marcelo Brozovic sono partiti entrambi titolari: l’attaccante è rimasto in campo per 66 minuti prima di fare posto al bergamasco Mario Pasalic per un problema al ginocchio, mentre per il centrocampista nerazzurro 90 minuti ed un’ammonizione.

