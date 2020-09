Agoumé verso il prestito: non solo Crotone, richieste anche in Germania

Non solo Sebastiano Esposito, anche un altro gioiellino della Primavera dell’Inter è entrato nel mirino di molti club: è Lucien Agoumé. Nonostante le poche presenze in prima squadra per il giovane centrocampista francese, le richieste di mercato soprattutto per il prestito sono tante in Italia ma anche all’estero.

Come riportato da Nicolò Schira infatti sia il Crotone che lo Schalke 04 hanno richiesto all’Inter il prestito di Agoumé. La volontà dei nerazzurri è comunque quella di blindare il centrocampista offrendogli un rinnovo di contratto fino al 2024, e nelle ultime ore c’è stato un incontro tra la dirigenza e i suoi agenti. La sensazione dunque è che si procederà prima con il rinnovo, per poi dare il via libera al prestito per la sua crescita.

