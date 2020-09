Rousaud non ha dubbi: “Messi si ritirerà al Newell’s. L’anno prossimo potrebbe restare a Barcellona”

Nel corso di un’intervista a Radio La Red Emili Rousaud ha parlato di Lionel Messi e del futuro del campione argentino. Dopo l’annuncio della sua permanenza nel Barcellona anche nella prossima stagione per non incorrere in liti in tribunale con il club, Rousaud ha aperto uno spiraglio anche sulla possibilità che Messi rimanga ancora a lungo in Spagna.

“Credo davvero che Messi avrebbe potuto cambiare squadra, ma sarebbe stato complicato pensare che sarebbe tornato al Camp Nou con la maglia di un altro club. Penso che magari, con un progetto nuovo e vincente, possa continuare a restare a Barcellona”.

Manchester City e Inter quindi dovranno abbandonare il sogno, ma la speranza dei due club è ancora molto forte: da gennaio, se Messi deciderà di andarsene, potrebbe già accordarsi con i club che mostreranno interesse per lui. Rousad ha poi concluso l’intervista spoilerando la squadra in cui Messi concluderà la carriera: “Credo sia chiaro che Messi si ritirerà al Newell’s”.

