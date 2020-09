Mercato – Tra Perisic, Dzeko e Salcedo: l’Inter riflette sulla quarta punta

Arrivata l’ufficialità di Alexander Kolarov nella giornata di oggi, l’Inter non si ferma ed è sempre più attiva sul mercato. Oggi la squadra è tornata in campo agli ordini di Antonio Conte per preparare la nuova stagione che inizierà sabato 26 settembre contro la Fiorentina, e la società sta facendo di tutto per regalare al tecnico la rosa completa al più presto.

Con la permanenza di Alexis Sanchez ed il probabile addio in prestito di Sebastiano Esposito l’Inter è alla ricerca della quarta punta ed il nome di Edin Dzeko è sempre caldo. Conte ha espresso il suo desiderio già lo scorso anno, prima che il bosniaco rinnovasse il contratto con la Roma. Su di lui c’è anche la concorrenza della Juventus, motivo per il quale la società nerazzurra si sta comunque guardando intorno per sondare altri profili. Il prodotto del vivaio Eddie Salcedo è una possibilità, così come Andrea Pinamonti in base ad un gentlement’s agreement con il Genoa.

Il ritorno di Ivan Perisic dal Bayern Monaco, infine, potrebbe portare l’Inter a puntare su di lui in attacco: Antonio Conte infatti ha fatto già sapere di poterlo utilizzare nel reparto offensivo.

