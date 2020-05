Con le porte chiuse sparisce il fattore campo? La Bundesliga conferma: ecco i dati

Si sa, giocare in casa di fronte ai propri tifosi dà sempre uno stimolo in più. Il calore dei propri sostenitori per un giocatore diventa fondamentale in una partita. Magari in una situazione di momentaneo svantaggio, in caso quindi di una rimonta, e per tanti altri fattori. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Università di Reading e la Otto Beisheim school of management di Dusseldorf hanno effettuato uno studio proprio inerente al fattore campo. Il risultato è quasi scontato: i tifosi sono importanti, quasi fondamentali. Si rischia infatti che con le porte chiuse venga del tutto eliminato il fattore campo.

Le partite viste fino ad ora in Bundesliga ci dicono che la tendenza di vittorie esterne è aumentata, e di molto. Si parla infatti solo del 13,6% di vittorie interne, contro il 54,6% di successi esterni. I pareggi invece ammontano al 31,8%. Certo, sono ancora dati poco rilevanti se abbinati ai pochi match effettuati a porte chiuse. Sono infatti solo 22 le partite giocate fino ad oggi dal ritorno al gioco, ma certamente i numeri fanno già presagire un maggiore equilibrio in campo, tassi tecnici a parte. I numeri dicono che chi ha gli stadi più caldi rischia di più in questo caso. L’Inter, la prima squadra in Italia per numero di tifosi allo stadio, è avvisata…

