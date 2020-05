Pregliasco annuncia: “Il calcio può ripartire. Stadi aperti? Da luglio potrebbe entrare qualcuno”

Anche il calcio, dopo quasi tutti gli altri settori del paese, sembra finalmente pronto a ripartire. Dal Governo, infatti, è arrivato il via anche agli allenamenti collettivi e, stando alle più recenti indiscrezioni, pare che il campionato possa ripartire o nel weekend del 13 giugno o in quello successivo. A questo proposito, è arrivato il commento anche del noto virologo Fabrizio Pregliasco, anche docente di igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi.

“Il pallone può ricominciare a porte chiuse, stiamo procedendo gradualmente. Abbiamo verificato che non è l’aria condizionata, ad esempio, a essere pericolosa, ma il comportamento delle persone. Allo stadio non ci sono persone che ascoltano musica classica in religioso silenzio. Da metà luglio sarà possibile che ci sia una piccola porzione di spettatori negli stadi. Per ridurre il più possibile la circolazione del virus bisogna agire con cautela”, ha dichiarato Pregliasco ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

