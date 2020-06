Serie A, allarme infortuni: previsto un +30%, stiramenti dietro l’angolo

La piattaforma Noisefeed inquieta la Serie A. Quest’ultima, infatti, ha stilato una statistica relativa alle prime settimane di calcio a seguito di uno stop, andando ad analizzare i dati degli infortuni connessi, appunto, alle pause dall’attività. In questo contesto, peraltro, la pausa forzata dal Coronavirus è stata anche più lunga delle solite soste, poiché tramutata in stop quasi totale per circa tre mesi. La Gazzetta dello Sport di oggi ha illustrato i dati emersi dall’analisi di Noisefeed.

Nelle prime due giornate della stagione 2017/18 c’è stato un picco di infortuni del 30% in più rispetto alla media spalmata in tutto il campionato (14 a settimana contro i 10,8 medi). Nel 2018/19, poi, la tendenza è stata sulla stessa linea: 15,5 all’avvio contro gli 11,8 come media campionato (+31%). Nella 2019/20, invece, la crescita è leggermente calata (+20%), ma i dati allarmano comunque i preparatori atletici: le prime settimane di calcio dopo gli stop sono le più pericolose.

La zona del corpo più colpita, statisticamente, è la coscia: circa il 30% degli infortuni occorsi ai calciatori si sono manifestati lì. Infortuni che, peraltro, nel 72% dei casi si verificano non a seguito di un contatto tra due persone, ma sono invece di natura muscolare (il 48% dei problemi alle cosce sono di quel tipo).

