Serie A verso l’apertura a fondi di investimento privati: Inter, Milan e Juve fanno fronte comune

La Serie A studia l’ingresso di fondi di investimento privati. In questo senso, ieri a Casa Milan è andato in scena un lungo meeting di oltre tre ore tra Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Steven Zhang, Alessandro Antonello ed Andrea Agnelli. Milan, Inter e Juventus, infatti, sono concordi sulla candidatura di CVC Capital Partners come progetto di business. L’offerta di quest’ultimo è di 1,625 miliardi, mentre quella di Bain Capital e Neuberger Berman (a cui si è unita Mediapro) di 1,35 miliardi. Entro il fine settimana ci sarà tempo per avanzare offerte più consistenti di quella di CVC.

Nell’assemblea di Lega, infine, servirà la maggioranza dei due terzi per siglare l’accordo: serviranno minimo 14 voti su 20, altrimenti tutto salterà. In aggiunta alla disponibilità economica immediata, spiega La Gazzetta dello Sport, il fondo dovrà anche garantire un altro miliardo e mezzo di entrate nei tre anni successivi, per poi raddoppiare i ricavi nei cicli seguenti. La programmazione prevede poi uno sviluppo del brand Serie A, utilizzando la vendita dei diritti televisivi come cardine per innalzare i guadagni e riportare il campionato ai livelli delle leghe europee più ricche come la Premier League.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<