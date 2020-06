Sneijder scherza: “I chili di troppo? Anche io ho uno specchio a casa!”. Poi sul futuro: “Fare l’allenatore mi stuzzica”

Proprio nel giorno del suo 36° compleanno, Wesley Sneijder è tornato a parlare ai microfoni di voetbalprimeur rivelando alcuni contenuti che saranno inseriti nell’autobiografia che uscirà in estate. In particolare, uno dei temi più scottanti riguarderà i retroscena relativi al fallimento di cui la nazionale olandese si è resa protagonista nel 2012, uscendo già ai gironi con ben 0 punti all’attivo. Ecco le parole di Sneijder in merito.

Euro 2o12 – “La gente non sa perché le cose siano andate così male nel 2012 dopo un Mondiale così fantastico nel 2010. Io dirò quali erano i problemi interni alla squadra. Li nominerò, sì. Faccio tutto con rispetto e onestà. Le persone potranno sapere cosa è accaduto. Non distruggerò i miei ex compagni, bensì verrò con i fatti e questo è solo positivo”.

Futuro nel calcio – “Non uscirò mai completamente dal mondo del calcio. Ora sto guidando i giocatori. Non voglio chiamarmi agente, perché prendo davvero i ragazzi per mano. Vivo l’intero processo del calciatore e faccio esperienza nell’aiutare loro ed anche i loro genitori. Non escludo di poter fare l’allenatore. L’idea mi stuzzica sempre di più”.

Forma fisica attuale – “Se smetti di giocare a calcio dopo trent’anni di allenamenti quotidiani, anche il tuo corpo deve abituarsi. Ho anche io uno specchio a casa: posso dire che è successo qualcosa al mio corpo (ride, ndr)”.

