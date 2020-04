Spadafora annuncia: “Piano per la ripartenza dello sport a maggio. Domani incontro col CONI”

In un video postato su Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha provato a spiegare quale potrebbe essere il piano per la ripartenza dello sport italiano, basato su un restart che avrebbe il via nel mese di maggio. Superato aprile, infatti, il ministro afferma che ci sia la speranza di aver superato quantomeno la fase più dura e seria dell’emergenza, scenario che permetterebbe quindi di ricominciare a ragionare sulla ripartenza del paese.

“Stiamo lavorando a un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza Coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie. Domani riceverò dal CONI tutti i suggerimenti provenienti da tutto il mondo sportivo per capir bene quale è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria e che cosa possiamo fare come governo per aiutare questo mondo”, ha poi concluso.

