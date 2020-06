Werder Brema battuto 0-1, il Bayern Monaco è campione di Germania! Problemi muscolari per Perisic

Il Bayern Monaco è diventato ufficialmente campione di Germania. Questa sera, infatti, è andata in scena la partita contro il Werder Brema, nella quale una vittoria dei bavaresi avrebbe consegnato loro il Meisterschale. Ebbene, la squadra di Flick ha superato gli avversari col risultato di 0-1, maturato grazie ad un gol al 43′ del primo tempo del solito, immenso Robert Lewandowski. I bavaresi portano quindi a casa l’ottavo titolo consecutivo, piazzandosi a +10 in classifica sul Borussia Dortmund con sole tre partite rimanenti da giocare.

All’interno della grande notizia per la squadra, però, ce n’è anche una meno buona per l’Inter. Ivan Perisic, infatti, non è andato nemmeno in tribuna in occasione di questa importante partita, poiché alle prese con qualche problema muscolare. In attesa di vedere i progressi del club tedesco in Champions League, Marotta e Ausilio continuano a sperare nella conferma del croato, che tradotto significherebbe esercitare il diritto di riscatto di cui gode il Bayern ed incassare soldi freschi da reinvestire sul mercato.

