Gravina è fiducioso sulla quarantena: “Risolviamo la questione, il CTS ha detto sì”

Gabriele Gravina ha parlato alla trasmissione Porta a Porta su Rai uno toccando l’argomento della quarantena. Come sappiamo il CTS ha già espresso parere favorevole sul fatto di eliminare l’isolamento di 14 giorni optando per un ciclo ravvicinato di tamponi, mentre Spadafora si è detto più perplesso.

Il presidente della FIGC ha voluto affermare la sua posizione: “Non conosco le ultime novità, ma l’auspicio è che in tempi rapidi la questione possa essere risolta, perché è un problema. Noi non vogliamo eliminare la quarantena, ma va detto che i calciatori vanno in ritiro e sono controllati continuamente. Dobbiamo essere al passo con tutti gli altri paesi”.

In attesa della nuova norma definitiva decantata da Spadafora, il mondo del calcio prende posizione e si schiera nettamente a favore della quarantena soft: sperando di non aver casi positivi, la Serie A è pronta a non fermarsi più.

