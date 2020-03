Wilmots risponde a Jordan Lukaku: “Rimpiango di non averlo cacciato dalla Nazionale. Lo rimproverò anche Romelu quando…”

Circa un mese fa Jordan Lukaku lo attaccò per il suo gioco, ritenuto di bassa qualità. E oggi, l’ex ct della Nazionale belga Marc Wilmots ha risposto frontalmente al terzino della Lazio, con parole molto dure soprattutto dal punto di vista del comportamento. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un’intervista a Eleven Sports.

«Quello che mi fa imbestialire è che mette in discussione il lavoro di tutto uno staff, screditando tutte le persone. Se penso a Jordan, l’unico rimorso che ho è quello di non averlo cacciato fuori dalla Nazionale quando è arrivato in ritardo per la decima volta durante l’ultimo Europeo. E in quella circostanza fu ripreso anche da suo fratello Romelu», ha affermato Wilmots.

