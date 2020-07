Zaniolo giura amore alla Roma: “Amo davvero questa maglia”

Nicolò Zaniolo giura amore eterno alla Roma. Il trequartista italiano è stato scelto dalla società come uno dei due testimonial per la presentazione della nuova maglia per la prossima stagione (l’altro è Lorenzo Pellegrini). Dopo essere comparso nelle foto ufficiali, però, Zaniolo ha voluto giurare amore eterno alla Roma anche attraverso il suo profilo Instagram. “È come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa, davvero. Io amo questa maglia”, ha scritto in una storia che trovate qui di seguito.

