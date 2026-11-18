Settimana di rientri in casa Inter. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Chivu potrà contare già da oggi su quasi tutti i giocatori impegnati durante la sosta per le nazionali: oltre ai quattro azzurri, tornano disponibili Spence, Calhanoglu, Sucic, Diouf e Akanji.

Lo svizzero aveva saltato il secondo appuntamento con la sua nazionale a causa di un lieve affaticamento, ma gli esami effettuati hanno dato esito negativo e il problema è già superato. Carlos Augusto e Zielinski completeranno il quadro dei rientri nella giornata di domani.

Restano ai box solo Stankovic e Bonny. Il serbo, alle prese con un dolore all’inguine destro, dovrà attendere ancora circa una settimana prima di aggregarsi al gruppo. L’ivoriano, invece, ha davanti a sé almeno due settimane di stop per recuperare dal risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.