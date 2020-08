Ag. Lazaro: “Lascia il Newcastle: stiamo parlando con un club di Champions League”. C’è il Lipsia su di lui?

Giunge una novità sul mercato direttamente dalle parole dell’agente di Valentino Lazaro, riportate a sua volta da Nicolò Schira, su Twitter. L’esterno austriaco, reduce da un prestito semestrale al Newcastle, non continuerà a giocare in Inghilterra: per lui è pronto un ritorno in Bundesliga, nonostante nell’estate scorsa Conte avesse spinto per averlo.

Ecco, dunque, le parole di Max Hagmayr, il procuratore di Lazaro: “Lascia il Newcastle: stiamo parlando con un club di Champions League“. Secondo quanto riportato da Schira, questa squadra sarebbe il Lipsia; inoltre, sarebbero interessate al giocatore anche Werder Brema e Borussia Mönchengladbach.

