CdS – Perisic, il futuro resta un tabù: il Bayern non ha intenzione di riscattarlo, nemmeno in caso di sconto

Il futuro di Ivan Perisic rimane un tabù. Il croato ha trovato da poco l’accordo per il prolungamento del suo prestito fino a fine stagione con il Bayern Monaco, accettando il dimezzamento del proprio stipendio pur di giocare la Champions League. Per quanto riguarda il lungo termine, però, ancora non ci sono notizie certe e le voci che circolano lo vedono lontano dalla Germania. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i bavaresi non hanno intenzione di riscattarlo, nemmeno in caso di sconto da parte dell’Inter.

Perisic non è considerato un titolare fisso da Flick e il tecnico farebbe a meno di lui in vista della prossima stagione. C’è da dire che il Bayern Monaco ha trovato un importante accordo economico con il Manchester City per Leroy Sané, che ricopre lo stesso ruolo del croato. A meno di clamorose sorprese, quindi, il vice campione del mondo dovrebbe tornare a Milano, dove però ci sarà da capire le intenzioni del tecnico Antonio Conte, che l’hanno scorso lo ha ‘scaricato’ e potrebbe usarlo come pedina in vista del prossimo mercato.

