CdS – Politano in uscita: è duello Giroud-Petagna per sostituirlo

Il nome di Matteo Politano è sicuramente quello più caldo per quanto riguarda le uscite dell’Inter. L’ex Sassuolo – riscattato ad inizio di questa stagione – è già ai saluti, non rientrando nei piani di Antonio Conte. Su di lui ci sono molti club tra cui la Fiorentina, ed i nerazzurri aspettano un’offerta.

In caso di addio di Politano – riporta il Corriere dello Sport – sono sempre loro due i nomi per sostituirlo e prendere il posto come vice Lukaku: Olivier Giroud in uscita dal Chelsea e – più difficile – Andrea Petagna della SPAL.

