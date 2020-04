Esposito e l’amore per l’Inter: c’è un patto con Marotta per il rinnovo

E’ il presente ma soprattutto sarà il futuro dell’Inter: Sebastiano Esposito è uno dei gioielli più preziosi a disposizione di Antonio Conte ed il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsene come già dimostrato nel mercato di gennaio.

Le parole di oggi del giovane attaccante lo hanno confermato: vuole solo l’Inter, e l’Inter vuole altrettanto. Come riporta Calciomercato.com infatti c’è già un patto con Beppe Marotta per il 2 luglio, data in cui Esposito compirà 18 anni e potrà firmare il primo contratto da professionista. Il calciatore classe 2002 – già una rete in Serie A contro il Genoa – firmerà fino al 2025, un quinquennale per blindare il baby fenomeno e con un ingaggio a rialzo. Esposito-Inter, una storia d’amore che continuerà.



