L’Inter non molla Tolisso nonostante l’infortunio: dialoghi con il Bayern anche in chiave Perisic

Avanti con Tolisso, nonostante l’infortunio. Calciomercato.com infiamma il mercato dell’Inter e la pista che porta al centrocampista francese del Bayern Monaco, costretto al ko per un’operazione alla caviglia che lo costringerà ai box per due mesi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano racconta i retroscena relativi all’interesse della Beneamata nei confronti del giocatore, finito anche al centro delle riflessioni di Antonio Conte in vista della rosa del prossimo anno.

L’infortunio del giocatore non complica i piani della Beneamata che continua a monitorarne il profilo in vista della prossima finestra di mercato. La priorità della dirigenza interista però resta la cessione di Ivan Perisic, costantemente al centro dei pensieri del Bayern Monaco e sempre più vicino al matrimonio definitivo con i bavaresi. Solo dopo aver formalizzato l’addio del croato, l’Inter potrà lanciarsi a caccia di uno dei tanti obiettivi per il proprio centrocampo. Vidal, Tonali, Locatelli ma soprattutto Tolisso, per il quale la Beneamata attende la valutazione da parte del Bayern, in modo da studiare al meglio il grande colpo.

