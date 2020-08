SM – Inter, ora si pensa al mercato: il sogno è Milinković-Savić, ma ci sono diversi ostacoli

L’Inter pensa alla prossima stagione. Archiviato il caso Antonio Conte, che dopo l’incontro di ieri con la dirigenza rimarrà ufficialmente l’allenatore nerazzurro, da viale della Liberazione si lavora sul mercato. L’obiettivo di Marotta è quello di regalare al tecnico leccese una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione e i nomi sono diversi, soprattutto in entrata.

Come rivelato da Sportmediaset, un sogno del club di Suning si chiama Sergej Milinković-Savić. Il centrocampista della Lazio piace tanto a Conte, anche se rappresenta un’ipotesi meno percorribile rispetto ad altri obiettivi nel suo ruolo. Sì, perché quando c’è da trattare con Lotito non è mai una questione semplice. L’Inter vorrebbe inserire qualche contropartita in una eventuale trattativa, ma al momento l’unico calciatore ipotizzabile è Roberto Gagliardini.

