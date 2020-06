Vidal a sorpresa: “Voglio sentirmi importante, Conte sa che può fidarsi di me”

Senza peli sulla lingua, come nel suo stile, Arturo Vidal sembra voler lanciare un messaggio agli uomini di mercato nerazzurri. In un’intervista a El Periodico, il cileno non nega di trovarsi bene a Barcellona, ma sottolinea il rapporto di stima che lo lega ad Antonio Conte. L’ex Juventus, dunque, lascia uno spiraglio aperto verso i nerazzurri.

Vidal, in primis, chiede fiducia ai blaugrana: “Penso di poter avere ancora 3/4 anni ad alto livello. A Barcellona sono felice, ho grande sintonia nello spogliatoio, ma voglio sentirmi importante. Non dico tutte le partite, ma quelle che sono fondamentali, che aiutano a vincere i titoli. In giro ci sono giocatori con molto talento, ma in quelle partite entrano in gioco i sentimenti: sono difficili da reggere“.

Alla domanda su Conte, poi, confessa: “Abbiamo un buonissimo rapporto: sa che mi piace vincere, sa che si può fidare di me. È proprio quello che cerco qui (al Barcellona, ndr): che la gente creda in me, visto che mancano solo due mesi“. Inoltre, aggiunge: “Alcuni allenatori mi hanno segnato molto: Conte lo adoro“. Dichiarazioni di circostanza o fondo di verità?

