Accadde Oggi – 15 giugno 2005, l’inizio di un ciclo vincente: l’Inter di Mancini conquista la Coppa Italia contro la Roma

Erano 23 anni che l’Inter non trionfava in Coppa Italia. Un’eternità calcistica di distanza dalla storico ultimo trofeo in nerazzurro di mister Eugenio Bersellini nel 1982, prima di ritrovarsi nuovamente con il trofeo tra le mani.

La vittoria in Coppa Italia del 2005 segna l’inizio di una nuova era, un ciclo vincente che porterà l’Inter a raggiungere la leggenda nel 2010 con la conquista del Triplete. Qui, però, siamo agli albori della storia. In panchina siede per la prima stagione Roberto Mancini. Dopo il terzo posto in Serie A e l’uscita ai quarti in Champions, l’Inter può concludere l’annata con una soddisfazione ma per farlo deve battere la Roma nelle sfide finali andata-ritorno per decretare il vincitore del torneo.

Il primo atto vede la netta affermazione per 2-0 dell’Inter, grazie ad una doppietta di Adriano. Nel ritorno serve solo completare la pratica.

Siamo allo stadio Giuseppe Meazza. Le due squadre sono pronte alla resa dei conti decisiva. Inter e Roma si affrontano a viso aperto e dopo un intenso primo tempo a reti inviolate, i nerazzurri hanno i favori del pronostico dalla loro considerando la vittoria all’andata. Impossibile, però, dormire sonni tranquilli. Gli uomini di Conti possono rimettere tutto in bilico da un momento all’altro. A scacciare via i brutti pensieri e indirizzare definitivamente l’incontro e la Coppa Italia ci pensa un sontuoso Sinisa Mihajlovic. Siamo al 52’ minuto gioco e la squadra di mister Mancini si appresta a battere un calcio di punizione dalla lunga distanza. Se c’è un uomo che può pensare ad un tiro di potenza pura e rara precisione quello è il serbo. Il pallone scaraventato in porta è toccato dal portiere Curci e deviato verso il palo interno, circostanza che porta la sfera in rete completando un gesto tecnico d’indubbio spessore da parte del calciatore interista.

La Roma non riesce più a controbattere, lasciando l’Inter dominare una partita che non verrà mai messa in discussione anche grazie all’ottimo lavoro difensivo dei nerazzurri. Al 65’ sarà anche espulso il giallorosso Cufrè, chiudendo praticamente la storia della gara e lasciando poi spazio, al termine della gara, ai meritatissimi festeggiamenti interisti.

